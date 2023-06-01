WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、大会のオフィシャルグローバルパートナー「伊藤園」の商品「お〜いお茶」を巡るドミニカ共和国の選手の対応が物議を醸している。会見で試飲するも吐き捨てる様子に、日本のファンから「この人達、スポンサーに失礼すぎる」「これはさすがに…」と批判の声が上がっている。問題の場面はサンディ・アルカンタラ（マーリンズ）とヘラルド・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）が出