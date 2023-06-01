WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、大会のオフィシャルグローバルパートナー「伊藤園」の商品「お〜いお茶」を巡るドミニカ共和国の選手の対応が物議を醸している。会見で試飲するも吐き捨てる様子に、日本のファンから「この人達、スポンサーに失礼すぎる」「これはさすがに…」と批判の声が上がっている。

問題の場面はサンディ・アルカンタラ（マーリンズ）とヘラルド・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）が出席した会見でのことだ。アルカンタラは「お〜いお茶」を試飲するも表情をゆがめ、会見場の外で吐き捨てた。

メキシコの専門メディア「アルバット」によると、それを見ていたペルドモは「これを片付けてくれ。なぜここに置いてあるのかも分からない。どけてくれ」と言ったようで、ペットボトルを机の下に隠していた。

ネット上で動画が拡散されると、日本のファンからは「そろそろ笑えないけどね」「ドミニカは野球は一流でも、この立ち回りは小物すぎる。流石に抗議すべき」「この人達、スポンサーに対してあまりにも失礼過ぎる」「大会スポンサーの商品を侮辱して最低だな」「これはさすがに目に余る行為」「面白いか？これ」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）