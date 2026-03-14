「ぷよぷよ」シリーズやゲーム「絶体絶命都市」への出演で知られる声優の前田ゆきえさんが、3月9日に死去したことが分かった。52歳だった。14日、前田さんの公式Xを通じて親族が訃報を伝えた。（52）が26日、前田さんは悪性肉腫を公表し、闘病を続けていた。前田さんの公式Xを通じ「フォロワーの皆さまへ。前田ゆきえの妹です。いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は3月9日に静かに旅立ち