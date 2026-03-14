3月12日、フェラーリはマラネッロで新型「フェラーリ・アマルフィ・スパイダー」を発表した。フロントミドにV8ツインターボを搭載する2＋レイアウトの新型スパイダーであり、速さだけでなく、日常での使いやすさや快適性、そしてオープンモデルならではの開放感までを高い次元で両立させた1台として位置づけられる。快適性やスタイルを妥協することなく、よりダイナミックなドライビング体験を求める顧客に向けて設計されており、