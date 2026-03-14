座って体感「おい、足元広すぎるぞ…」ANA（全日空）が2026年、国際線ビジネスクラス「THE Room FX」を主軸とした新たな国際線仕様機をデビューさせます。この新仕様機では、プレミアムエコノミーおよびエコノミークラスにも新しい座席が搭載される予定で、その原寸大模型（モックアップ）が国内で初めて公開されました。そのなかでも、とくに業界関係者から高い評価を受けていたのが「エコノミークラス」です。どのような座席な