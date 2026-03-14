2026年2月下旬、北朝鮮の最高指導者である金正恩氏の党総書記再任が決定した。朝鮮労働大会で再選された。それにともない、朝鮮労働党幹部らとともに平壌にある太陽宮殿を訪問した際の、黒いスーツにえんじ色のネクタイを着用した近影が公開されている。 【全身を見る】2022年、モコモコの白いアウターを着ていた娘・ジュエ氏(13)、2025年はネイビーのスーツで大人びた印象も見せていた正恩氏の外見へのこだわりは強いと