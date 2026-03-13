＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ 【映像】カメラマン被弾！まさかのハプニング（実際の様子）3場所連続優勝、そして綱取りへと挑む大関の取組、土俵際で予期せぬアクシデントが起きていた。激しい攻防の末、勢い余って土俵下へダイブ。その直撃コースにはレンズを向けるカメラマンの姿が。熱戦の裏でまさに“危機一髪”のハプニングが捉えられていた。 大関・安青錦（安治川）が、前頭