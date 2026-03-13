東京・台場のフジテレビSBIホールディングス（HD）と傘下の2社が、フジ・メディアHDの株式の6.2％を共同で保有していることが13日分かった。フジHDの自社株買いに応じて2月5日に保有比率を3.44％まで減らしたが、その後買い増した。SBIHDは保有目的を「戦略投資」としている。3月13日に大量保有報告書を関東財務局に提出し、12日時点の保有状況を示した。内訳はSBIHDが1.19％、傘下のレオス・キャピタルワークスが4.45％、SBI