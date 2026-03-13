文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―3月13日（金）配信分― 東日本大震災からもう15年……。ゴールデンラジオでは3月11日の14時46分に黙とう。目をつぶるとさまざまな光景が浮かびます。 夏の石巻。港に船が乗り上げたまま。一帯の家はほぼ全て流されてい