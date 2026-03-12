3月10日、全日本プロレスが記者会見を行い、芸人・はなわの長男、塙元輝が練習生として入団したことを発表した。「“SAGA”のネタでおなじみのピン芸人、はなわさんの長男として『さんまのSUPERからくりTV』（TBS）や『有吉ゼミ』（日本テレビ）で幼い頃から密着されていた“はなわ三兄弟”の長男です。放送開始は17年前の2009年、当時小学校3年生だった元輝さんは現在25歳。結婚して一児の父でもあります。柔道の名門・国士舘大