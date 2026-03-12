40本以上の歯を持つマレーシアの男性がギネス世界記録に認定された。ギネスワールドレコーズによると、マレーシアのプラタブ・ムニアンディさん（33）は最近「最も歯の多い男性」部門に認定された。彼の歯の数は合計42本で、一般成人の32本より10本多い。プラタブさんは2人の歯科医の検診を通じて歯の本数を確認した。検査の結果、彼は42本の歯のほか、歯ぐきの中に埋まっている歯が2本あることが明らかになった。プラタブさんは「