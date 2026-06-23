女優米倉涼子（50）が、谷桃子バレエ団の8月の新作公演「シンデレラ」で30年ぶりにバレエの舞台を踏むと話題である。演じるのは、シンデレラの亡き母の生まれ変わりにあたる「大蝶々（マザーバタフライ）」役で、永橋あゆみとのダブルキャストだ。米倉は5歳から15年間クラシックバレエを習い、同バレエ団にも所属していた経験を持つが、6月18日の報告会ではこう挨拶した。【写真】米倉涼子は「私、失敗しないので」を死守 独ベル