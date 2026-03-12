それぞれが「自分の震災」を胸に！2026年3月11日、あの東日本大震災から15年目を迎えました。時の経過や、この数字には特に感慨はありません。失われたものは戻りませんし、復興はなくなったのと同じものが帰ってくるということではありません。今も昨日のことのようにそのときの怖さを抱える人もいれば、今もあの日からずっと故郷に帰れずにいる人もいます。15年で新しく始まった暮らしは平穏に行なわれているように見えています