人々の生活に欠かすことのできないインフラ、水道。そんな水道の料金に値上げの影が迫ってきています。約50万人、26万世帯が暮らしている千葉・市川市。市内全域では4月1日から水道料金が約19％値上げされるということです。これまで30年間、水道料金を据え置きしていた千葉県では、4月から2割ほどの値上げに。市川市、鎌ケ谷市、浦安市の全域に加え、千葉市や船橋市など8市の一部地域が対象です。原因は、老朽化が進む水道管への