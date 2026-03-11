トヨタ新型「ピクシス バン」！2026年2月2日、トヨタは軽商用車「ピクシス バン」にBEV（バッテリー電気自動車）モデルを追加すると発表しました。既存モデルの使い勝手をそのままに電動化を進めた新仕様ですが、販売店ではどのような反響が生まれているのでしょうか。ピクシス バンは、ダイハツ「ハイゼットカーゴ」をベースにした軽商用バンとして2011年に登場し、配送業やサービス業など幅広い現場で使われてきたモデルです