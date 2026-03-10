東京・歌舞伎町のイベントホール、新宿FACEが今年9月30日に閉館することが10日、発表された。建物の賃貸借契約が満了するためとしている。【画像】21年間ありがとう！9月30日に閉館することを発表した新宿FACEの投稿全文公式Xでは「2026年9月末をもちまして、新宿FACEは21年にわたる営業に幕を下ろすこととなりました」と発表。「これまでご来場いただいたお客様、出演者の皆様、関係者の皆様、すべての方々に心より感謝申し上