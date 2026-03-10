侍ジャパンで４番を務めているレッドソックスの吉田正尚外野手（３２）のアストロズへのトレードが急浮上した。米スポーツサイト「スポーティング・ニュース」が１０日（日本時間１１日）に報じた。吉田浮上の理由は同サイトが「右打者と内野手／指名打者タイプの選手が多すぎて一度にプレーさせるのが難しくなる」と指摘するアストロズの選手構成だ。左打者の補強は急務でこのオフ、イサク・パレデス内野手（２７）の放出を模