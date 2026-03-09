こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）の「NIRSpec（近赤外線分光器）」で観測した天王星です。天王星は太陽系の惑星の中でも特異な存在として知られる巨大氷惑星です。自転軸が公転軌道面に対してほぼ横倒し（約98度）になっており、さらに磁場の軸が自転軸から大きく傾いて中心からずれているという、非常に複雑な環境を持っていることがその理由です。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の「NIRSpec（近赤外線分