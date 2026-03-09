愛媛FCは9日、U-18所属のDF平野皓大をトップチーム登録(2種登録)したことを発表した。高校1年生の平野はクラブを通じ、「この度、2種登録していただき嬉しく思います。これまでお世話になった方々への感謝を忘れず、現状の自分に満足せず常に向上心を持ち、日々成長していきます。そして、チームに貢献できるように全力で取り組み、自分の夢に近づくために頑張ります。応援よろしくお願いします。」とコメントしている。以下、