仕事を残して早上がりする上司にいらだちを隠せない部下。けれど、ある光景を見てその怒りは氷解し…タイトルにニヤリとする4コマ「特別な日」【4コマ漫画】「4コマ1000本ノック」シリーズを読む津夏なつな(@tunatu727)さんは、SNSで爆発的な人気を誇る4コマ漫画家だ。漫画制作は全くの未経験から「4コマ1000本ノック」という目標を掲げ、現在は毎日新作を公開し続けている。その作風は、心温まる感動話からブラックなユーモアまで