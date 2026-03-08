元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が8日、Xを更新。同じ事務所所属の“推しの後輩”を紹介した。森は「推しです」と記述。グラビアアイドルや女優、タレントとして幅広く活躍し注目を浴びている同じ事務所所属の高野真央（22）のXアカウントを添付した。森は4日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」の中でも高野を紹介。同番組の公式Xの、森が高野をプッシュしているシーンの動画が添付されたポストも