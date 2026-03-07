病院から帰ってきた途端に、嬉しさを爆発させる猫さん。大好きなママさんへ、愛のこもった『顔面頭突きドリル』が止まらなくなったそうで…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で3.3万回再生を突破し、「可愛すぎるー♡」「流石、マメ最高」「こんな猫ハラなら喜んで受けたい」といったコメントが寄せられています。 【動画：嫌いな病院から帰ってきたネコ→頭をこすりつけてきて…甘えん坊すぎる『感情表現』】