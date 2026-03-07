病院から帰ってきた途端に、嬉しさを爆発させる猫さん。大好きなママさんへ、愛のこもった『顔面頭突きドリル』が止まらなくなったそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.3万回再生を突破し、「可愛すぎるー♡」「流石、マメ最高」「こんな猫ハラなら喜んで受けたい」といったコメントが寄せられています。

【動画：嫌いな病院から帰ってきたネコ→頭をこすりつけてきて…甘えん坊すぎる『感情表現』】

ネコハラは日常的に

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、ママさんのことが大好きすぎる超甘えん坊猫「くろまめ(愛称まめ)」ちゃんが、感情を爆発させた時の様子です。

ママさんがこたつで横になって寛いでいれば、悪気なく口をお尻で塞ぐように乗るネコハラスメントをしてしまうなど、日々の愛情表現がかなり激しめなまめちゃん。そんなまめちゃんはこの日、肝臓の検査のため病院へ行くのだといいます。

病院から帰ってこられて…

リュックに入る時も抵抗し、移動中も「へーん」「あぁ…」と文句が止まらず。病院での採血時も叫んで怒りをあらわにしていたというまめちゃんですが、検査を終えて無事に帰宅したそう。病院嫌いの猫さんであれば、飼い主さんへ警戒や怒りを見せたりすることもありますが…。

さすがと言うべきか、まめちゃんのママさん愛は揺るぎません。リュックから飛び出すなりご機嫌な声を上げると、もちろん大好きなママさんの上へ。そして始まったのが、ママさんの顔に頭をグリグリと擦りつける『顔面頭突きドリル』だったそうです。

顔面頭突きドリルが止まらない！

「頑張ったから褒めて！」と言わんばかりに甘えるまめちゃんは、帰ってこられた嬉しさも相まって感情が大爆発！グリグリの勢いが良すぎるあまり変顔を披露し、ママさんも痛みを感じるほどだったとか。まるでワンちゃんのような愛らしい姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

検査の結果、肝臓の数値は基準値まで下がっていなかったそう。今後は2種類のサプリを服用しながら、ママさんと一緒にダイエットに励んでいくというまめちゃんなのでした。

投稿には「頭突きドリル凄いなぁw」「へーん！のとこだいすき笑」「まめちゃん、病院よく頑張ったね」「ママさんのこと、大、大、大好きですね♡」「まめ子さんが幸せそうで、嬉しいです」「まめちゃんに猫ハラスメントされたい♡」「まめ子さんと主♀さまのダイエット応援してます」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、まめちゃんと先輩猫さんたちの日常の様子が投稿されています。時々ママさんとの距離感がバグってしまうというまめちゃんのあまえんぼシーンも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。