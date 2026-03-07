【大人の文房具“再”入門】東京・丸の内。高層ビルが立ち並ぶこのエリアの入口に位置するのが「丸善 丸の内本店」です。創業1869年という歴史を持つ老舗書店ですが、ここで確かな存在感を放っているのが文房具売り場。周囲はオフィス街。平日の昼どきともなれば、スーツ姿のビジネスパーソンが次々と立ち寄ります。デジタル化が進み、会議も資料もオンラインが当たり前になった今、それでもなお“売れている文房具”とは何なのか