「ネクストレベルホールディングス」取締役代表で実業家・河原由次氏が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、オフィスに豚まんを投げつけられる被害を報告した。河原氏は4日に「大阪→東京の新幹線お腹減ったから新大阪駅で551の豚まん買って、車内で食べてたら隣のおっさんに言われた。『551は新幹線で食べちゃダメだろ』」と注意されたとポスト。「は？こんなことわざわざ言ってくるんだと思って思わず『何言ってる