いよいよ第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が東京ドームで開幕し、日本代表「侍ジャパン」は3月6日に初戦を迎え、13-0でチャイニーズ・タイペイを圧倒した。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）をはじめとするメジャーリーガーらは、チームに合流するため2月下旬頃から順次帰国。1日には大阪の焼肉店で決起集会が開かれ、選手たちがSNSで公開した豪華な顔ぶれに反響が広がっていた。そんななか、注目が集