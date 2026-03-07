WBC日本VS台湾日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールC初戦の台湾戦（東京ドーム）で、13-0で7回コールド勝ちした。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手（ドジャース）が3安打5打点と大爆発したが、ある新記録が生まれていた。その記録は打点だ。初回の第1打席で二塁打を放つと、2回の第2打席で今大会の侍ジャパン1号となる先制の満塁弾を放った。さらにこの回2度目となる