いつもは豆電球で照らされたパッポンストリートであるが、春節（旧正月）を控え、赤い提灯で彩られていた。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第163話2025年最初の海外出張は、タイのバンコクと、初訪問となるカンボジアのプノンペン。初めて訪れる国や街は、緊張感と高揚感でドキドキに包まれる。【写真】タイの電車の切符＊＊＊【2025年の旅始め】2024年末、淡路島での一世一代の大仕事（159話）を終えて文字通