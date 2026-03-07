〈信子さま＆彬子さま出席予定も…彬子さまが宮様スキー大会授与式を「異例の欠席」の謎《進行プログラムにもお二人の名が記されていたが…》〉から続く瀟洒なホテルの大ホールに、「虹と雪のバラード」「札幌の空」の2曲が響き渡る。北海道警察音楽隊とHBC少年少女合唱団による奉迎オープニングに続き、新緑色のワンピースに身を包んだ女性が、盛大な拍手の中、会場に入ってくる。金屏風をバックに、壇上に用意された席は2つ。