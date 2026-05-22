筑波大学での学生生活も2年目となっている秋篠宮家の長男・悠仁さま。学業と公務を両立すべく、東京とつくば市内での2拠点生活を送っている。そんな悠仁さまの活動を支えるべく、皇宮警察や各県警の警護担当たちが重責を担う日々は続いている。【前後編の前編】【写真】北海道留寿都村で紀子さまとともにスキーをされる悠仁さま。子どもたちとかるたで交流する様子なども悠仁さまがひとり暮らしをされる部屋の隣室にSPが常駐「将