タレントのマツコ・デラックス（53）が6日に放送されたテレビ朝日「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。お店で注文して食べたことがない料理を明かした。視聴者から「いつも挑戦しようと思いつつも、頼んだことないメニューありませんか?」と質問が届くと、マツコは「私、それで言うとさ、あんかけチャーハン食べたことない」と注文して食べたことがないことを明かした。これに有吉弘行も「あー俺も自分で