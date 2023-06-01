スポニチスポニチアネックス

「RIZIN.52」欠場の相本宗輝に姉が現状を伝えると謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 交通事故により7日の「RIZIN.52」を欠場することを発表していた相本宗輝
  • 姉が6日に現状を伝えるとともに、謝罪した
  • 「心よりお詫び申し上げます」と再度謝罪の言葉を記した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 常軌を逸した暴力に向き合う笑顔の行方は―吉田恵輔監督作『四月の余白』ポスター解禁
  2. 2. 前園真聖氏 番組収録で大けが
  3. 3. 五輪報奨金論争に水谷氏が私見
  4. 4. 大谷が超速帰宅 たくさん寝たい
  5. 5. 小阪由佳 洗脳から覚めた瞬間
  6. 6. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
  7. 7. 小川菜摘 次男の「職業」明かす
  8. 8. 65歳での年金受給は「やめとけ」
  9. 9. 訃報後メディアが…元相方明かす
  10. 10. ONE OK ROCK 上海公演中止を発表
  1. 11. 白衣着て医師を装いわいせつか
  2. 12. 菊池風磨の対応 視覚障害者が涙
  3. 13. 侍Jベンチ「大谷が大谷してた」
  4. 14. Netflix未契約 WBC味わう方法
  5. 15. 「5ch」ドメインはく奪が判明
  6. 16. 不倫より許せず 離婚決めた一言
  7. 17. 爆売れ Amazonセールの目玉商品
  8. 18. AirPods Pro 3が楽天でセールに
  9. 19. WBC 侍Jが13得点でコールド勝ち
  10. 20. 新幹線車内で豚まん 551側が回答
  1. 1. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
  2. 2. 65歳での年金受給は「やめとけ」
  3. 3. 白衣着て医師を装いわいせつか
  4. 4. Netflix未契約 WBC味わう方法
  5. 5. 不倫より許せず 離婚決めた一言
  6. 6. 新幹線車内で豚まん 551側が回答
  7. 7. 雑木林で裏返しの車 中に遺体
  8. 8. 榊英雄被告 被害の声は40件近く?
  9. 9. 万引き多すぎ ミニ4駆売場を閉鎖
  10. 10. SANAE TOKEN騒動 逆切れ投稿か
  1. 11. 天皇陛下がつい本音か 発言話題
  2. 12. 香港の口座に送金 74社所得隠し
  3. 13. 初来日 日本のカレー食べて一言
  4. 14. インフラ老朽化 日本は特殊だ
  5. 15. 実は感染「隠れインフル」急増か
  6. 16. 性的暴行か NHKディレクター逮捕
  7. 17. 大麻使用か 日体大生を書類送検
  8. 18. コップに油? はま寿司写真が波紋
  9. 19. 会社に豚まん投げられ…実害報告
  10. 20. パンチくんの飼育員 偽アカ物議
  1. 1. ロト7 全国売り場初12億円が出た
  2. 2. 貯金5000万円も…75歳男性の後悔
  3. 3. 議員と政治家娘YouTuberが結婚
  4. 4. 低年金高齢者 各地で過酷な事態
  5. 5. 堀江氏 突如「クソみたい」激高
  6. 6. 宝塚市りくりゅう表紙を突貫制作
  7. 7. トイレのニオイ 金運UP邪魔する?
  8. 8. 高市首相「イランの行動を非難」
  9. 9. トイレとクローゼットに男女遺体
  10. 10. 「会社ごと潰れて欲しい」と激怒
  1. 11. イラン国内で日本人2人拘束　木原長官「現時点で安全は確認」
  2. 12. SANAE TOKEN「詐欺行為」批判
  3. 13. 平成の田中正造だと？　ふざけるな！！ - 赤木智弘
  4. 14. 交通違反 進次郎氏の箱乗り物議
  5. 15. 「2026年食トレンド予測」に注目
  6. 16. 「先に行って」→発進 なぜ違反?
  7. 17. 旭川17歳殺害 女の供述食い違う
  8. 18. ホルムズ海峡封鎖→海自が活躍か
  9. 19. 首相、イランのホルムズ海峡封鎖を非難
  10. 20. 「新幹線で豚まんはNGか」議論
  1. 1. 米セレブの間で猫嫌いが流行中か
  2. 2. 米国に驚くべき諜報能力があった
  3. 3. 中国の台湾侵攻、ありうるのか
  4. 4. TWICE・TXT・Stray Kidsメンバーも過去に寄付…韓国募金団体で“高額寄付者”の個人情報流出
  5. 5. 日本に行って叩かれる韓スター
  6. 6. アジア初 16歳未満のSNS開設禁止
  7. 7. 米&イスラエルのイラン攻撃全貌
  8. 8. インフルエンサー憧れの地が一変
  9. 9. 2NE1が薬物暴露で分裂状態へ 韓
  10. 10. デマ流した韓国人YouTuber 送検
  1. 11. アリサ・リュウ 意外なSNS使用法
  2. 12. イランで1332人死亡と報道
  3. 13. 原油枯渇したら日本はどうなる?
  4. 14. 中国に「意図ない」と強調
  5. 15. 中国製防空システムへ深刻な疑問
  6. 16. イランのドローン空母無残に撃沈
  7. 17. 「ペガサス3」世界興収1位に
  8. 18. Bスピアーズ逮捕 飲酒運転の疑い
  9. 19. 高須幹弥が断言「ただ単に目立ちたいだけ」トランプ大統領のイラン攻撃の真の狙い
  10. 20. 中国の自動車産業で泥沼消耗戦
  1. 1. 爆売れ Amazonセールの目玉商品
  2. 2. 自販機の販売事業 撤退が相次ぐ
  3. 3. ジャングリア沖縄 成否正念場に
  4. 4. New BalanceがAmazonでセールに
  5. 5. メルカリに転売ヤーつぶし組出現
  6. 6. 医師救う ChatGPTのすごい使い方
  7. 7. ストロー効果で四国の玄関口危機
  8. 8. 自販売機 大手が縮小相次ぎ発表
  9. 9. 政府 国家備蓄石油の放出検討
  10. 10. 反日デモない 中国政権恐れてる?
  1. 11. てんや 期間限定メニューを販売
  2. 12. 村田製作所 不正アクセスで流出?
  3. 13. ｢愛子天皇｣を実現しないと皇統は30年後に詰む…高市首相の"男系男子"が招く皇統の"静かなる終焉"
  4. 14. NY原油価格 一時89ドル台に上昇
  5. 15. 黒字リストラ 想定外事態に後悔
  6. 16. 「ダイドー」自販機2万台撤去へ
  7. 17. 転落する2人の男性 共通点ある
  8. 18. セブン3日間だけ朝に値下げ 賛否
  9. 19. 中国 AI関連産業が200兆円規模へ
  10. 20. リベンジ退職に翻弄する企業
  1. 1. 「5ch」ドメインはく奪が判明
  2. 2. AirPods Pro 3が楽天でセールに
  3. 3. ahamoで新規契約ができない事象
  4. 4. 不具合を修正「iOS 18.7.5」提供
  5. 5. アンダーアーマーがAmazonで半額
  6. 6. NASAがアルテミス計画を大幅変更
  7. 7. 備えよう 防災用品が最大48%OFF
  8. 8. コスパ神 Amazon限定商品まとめ
  9. 9. UNITED ARROWSがすべて40%OFFに
  10. 10. Amazonでボトル飲料が最大半額に
  1. 11. カップ麺や袋麺が最大40%OFFに
  2. 12. 家をもっと便利に towerがセール
  3. 13. 眠れてる? 快眠グッズが超お得に
  4. 14. ツルツルになると話題の歯ブラシ
  5. 15. BBQにも コールマンが最大64%OFF
  6. 16. Amazonでチャンピオンが最大半額
  7. 17. 楽天モバイルが約3カ月ぶりにエリアマップを更新！2026年2月16日時点のデータに。現時点ではKDDIの楽天向けローミングサービスは9月30日まで
  8. 18. THE NORTH FACEが最大45％オフに
  9. 19. Apple「MacBook NEO」発売へ
  10. 20. プレステ5本体もAmazonでSALEに
  1. 1. 五輪報奨金論争に水谷氏が私見
  2. 2. 大谷が超速帰宅 たくさん寝たい
  3. 3. 侍Jベンチ「大谷が大谷してた」
  4. 4. WBC 侍Jが13得点でコールド勝ち
  5. 5. WBC 大谷から逃げなかった投手陣
  6. 6. 侍J試合後に放送事故寸前の事態
  7. 7. 迷走の佐々木朗希 戦力外候補か
  8. 8. オリ・エスピノーザ 1軍に再合流
  9. 9. 大谷が強烈な豪打 韓国も絶望的
  10. 10. 台湾代表 壮絶な大ブーイングに
  1. 11. WBC侍J初戦に異変 駆け込み続出
  2. 12. 大谷の満塁弾 MLB公式が粋な投稿
  3. 13. イラン選手パラ不参加 攻撃影響
  4. 14. 大谷は「世界が知る最高の打者」
  5. 15. WBC B'z稲葉の「タッチ」解禁
  6. 16. 藤平尚真 WBC初登板で好救援
  7. 17. 大谷大暴れ 鈴木誠也とイタズラ
  8. 18. パラ開会式 8カ国がボイコット
  9. 19. 大谷が大活躍「想像以上」の声も
  10. 20. アリサのドーピング疑う投稿噴出
  1. 1. 前園真聖氏 番組収録で大けが
  2. 2. 小阪由佳 洗脳から覚めた瞬間
  3. 3. 小川菜摘 次男の「職業」明かす
  4. 4. ONE OK ROCK 上海公演中止を発表
  5. 5. 訃報後メディアが…元相方明かす
  6. 6. 菊池風磨の対応 視覚障害者が涙
  7. 7. 広瀬アリス「IQ3に」発言が物議
  8. 8. 過去最多? 花粉の飛散が多い理由
  9. 9. 野口五郎 亡き母巡り家族に感謝
  10. 10. TOKEN騒動「何かを庇ってる」
  1. 11. 溝口氏を全力擁護 林氏に違和感
  2. 12. 元うたおに「顎の骨」を全摘出
  3. 13. 犯人は後輩? 東野が旅先で悲劇
  4. 14. 「SAO」に新作ゲーム 発売決定
  5. 15. はるな愛 売上持ち逃げ「山程」
  6. 16. 小学館「初耳」弁明の違和感指摘
  7. 17. 金ドラ 要潤演じる新キャラ戦慄
  8. 18. 冬ソナ復活 上映会は即完売も
  9. 19. 香川照之 尾を引くセクハラ騒動
  10. 20. 「豊臣兄弟」退場の時期悪すぎか
  1. 1. 12年も彼氏いないが…作らぬワケ
  2. 2. 本当にDAISO? 二度見しそうな品
  3. 3. 使い勝手のいいグレーシャツとは
  4. 4. グラビアタレントが別居婚告白
  5. 5. ストレスゼロ 40代の名品アクセ
  6. 6. 義実家アレルギーに…衝撃発言
  7. 7. 実はE!? ブラのよくある誤解
  8. 8. ラサーナ 新猛暑対策アイテム
  9. 9. ミスドの「伝説」12年ぶり復活
  10. 10. 思春期の子へ「愛情の伝え方」
  1. 11. 「コールハーン(Cole Haan)」が85周年を記念したルナグランドを限定発売
  2. 12. 春コーデ おしゃれなZARA新作
  3. 13. 「俺の支えで妻はホワイト企業で働けてるんだ」妻に搾取されてると主張する夫…その反動で家族を裏切っていいの!?
  4. 14. え、それ【しまむら】なの！？ スタイルアップ見え狙える♡「美シルエットスカート」
  5. 15. 大地震の翌日でもお腹はすく。油断はできないけれど、温かい食事が身にしみて
  6. 16. インウイの限定色アイパレット登場♡重ねた光で魅力を引き出す春メイク
  7. 17. 夫「ほぼ冷凍食品じゃん」妻「作っただけエラいじゃん！」文句ばかり言う夫…？ 家事にも給料ほしいんですけど？と言った結果…
  8. 18. ザラ銀座店が9月6日、最新コンセプトにリニューアルオープン
  9. 19. 松のや最新クーポンは最大380円引き！公式Xが投稿した最大30％オフの「決算大感謝祭」が激アツ《3月4日開始》
  10. 20. ミスドに春の風物詩4商品登場へ

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得