◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本13-0チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)チャイニーズ・タイペイの投手陣は、大当たりの大谷翔平選手を4打席目で打ち取りました。13点差の4回、大谷選手が第4打席に立つと、ここまで先制の満塁ホームランを含む、3打数3安打5打点と圧巻のバッティングを見せている大谷選手に対して、シャ・ツーチェン投手は真っ向勝負。低めのボールをはじき返されますが、ファース