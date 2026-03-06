フワちゃんが3月5日、地上波復帰を果たしていたことが話題となっている。「TOKYO MXで放送された『TOKYO 1weekストーリー』です。東京で生きる人々の1週間を追うドキュメンタリー番組で、2024年から約1年半、活動を休止し、2025年末にプロレスラーとして再デビューしたフワちゃんに密着し、所属する団体『スターダム』でタッグマッチに臨むまでの1週間を追いました」（芸能担当記者）活動再開後、初めてテレビカメラの前に姿を