Mカップの新人グラビアアイドル・星宮すみれさん(25)。グラビアでは武器になる豊かなバストだが、私生活では規格外ゆえのハプニングも多いという。そんなすみれさんは小学校4年生で既にDカップあったというが、幼少期や学生時代にはどんな悩みがあったのだろうか？（記事は全2回の1回目）◆両方合わせて6キロ！小4でDカップ、初ブラは大人用――今日はよろしくお願いします。率直に感想を伝えさせていただくと……圧倒的存在感です