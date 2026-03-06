日本生命保険のアメリカ法人は対話型AI「チャットGPT」が弁護士資格がないにもかかわらず法的助言を行ったために不当な訴訟に直面し、多くの時間と費用を費やしたとしてオープンAIを提訴しました。訴状によりますと、日本生命の長期障害保険を受給していた女性が給付の打ち切りをめぐり日本生命のアメリカ法人と和解した後、チャットGPTに相談し、その助言をもとに和解の破棄を目的に数十件の書面や申し立てを提出したということで