Image: OpenAI Geminiの性能と主義を貫くAnthropicに押されていましたが…。2026年3月6日、OpenAIが新しいAIモデル「GPT-5.4」を発表しました。GPT-5.4は知的な実務作業（具体的には、資料作成や調査、表計算、法務文書の整理）を強く意識した改善が施された最先端モデルであり、特にPCやブラウザを直接操作するのを得意とします。コーディング性能も向上しています。幅広い利用シーンに対応