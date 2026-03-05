5日夜、自民党の旧二階派メンバーらが東京都内で会合を開き、武田元総務相を中心とした政策研究会を立ち上げました。会合には2024年、衆議院議員から引退した自民党の二階元幹事長のほか、武田元総務相など、旧二階派の議員を中心に20人以上が参加しました。この場で武田元総務相を中心とした政策研究会を立ち上げることで一致したということです。武田元総務相「やはり、志、理念、そういったもの、政策を同じくする人たちが一緒