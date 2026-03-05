3月4日に実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が、自身のYouTubeチャンネルで『小型ロケット「カイロス3号機」が再び打ち上げ中止になった件について解説します』と題した動画をアップするも別角度からのツッコミが相次いでいる。「堀江さんは時事トピックに関して、コンパクトに解説し意見を述べる動画を定期的にアップしています。堀江さんはロケット事業を手がけているため、ロケット開発に関する話題を取り上げるのはよくあるの