3月4日に実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が、自身のYouTubeチャンネルで『小型ロケット「カイロス3号機」が再び打ち上げ中止になった件について解説します』と題した動画をアップするも別角度からのツッコミが相次いでいる。

「堀江さんは時事トピックに関して、コンパクトに解説し意見を述べる動画を定期的にアップしています。堀江さんはロケット事業を手がけているため、ロケット開発に関する話題を取り上げるのはよくあるのですが、今回ばかりはタイミングが悪かったようです」（スポーツ紙記者）

コメント欄には“あの話題”を避けているのではといった指摘が並ぶ。

《すげぇトークンについて解説お願いします!》

《いやサナエトークンの話じゃねえのかよ》

《ダンマリかぁ》

物議を醸している暗号資産（仮想通貨）の「サナエトークン」に関する話をすべきではという声が殺到している。

「『サナエトークン』は2月25日に取引が開始された仮想通貨です。高市早苗首相の名前を冠した仮想通貨として話題となりました。発行者は、連続起業家として知られる実業家の溝口勇児さんが率いるNoBorder DAOです。高市さんが3月2日にX上で『私は全く存じ上げません』と注意喚起をおこなうと炎上状態となり、制作を一任された業者のアカウントが出現し謝罪ポストを行う流れが生じました」（ITジャーナリスト）

「NoBorder」の公式Xアカウントは4日、「サナエトークン」の名称変更と、所有者への補償や事実関係を精査する検証委員会の設置を発表した。

じつは堀江氏も、「サナエトークン」とは無関係とは言い切れない存在だ。

「堀江さんは、溝口さんのYouTube番組『REAL VALUE』の中で『すげえトークン出すらしいじゃん』『トランプコインみたいじゃん』などと『サナエトークン』を称賛するような発言を行っています。現在、この動画は削除されていますがネット上で拡散されています。今回の堀江さんの動画のコメント欄にも《すげえ話そらすじゃん》など、堀江さんが発したフレーズをもじったツッコミが見られます」（同前）

「サナエトークン」は、堀江氏をはじめ著名人が好意的に評価し話題を集めた側面もあるため、そうした発言をした人たちは詳しい説明を求められそうだ。