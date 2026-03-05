きょう午後5時ごろ、東京・練馬区錦の「ポルシェセンター練馬」の従業員から、「ショールームの窓と軽ワゴンの交通事故」と110番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、80代の男性が運転する軽ワゴン車がポルシェのショールームに正面から突っ込んだということです。店舗内の机などが壊れたということですが、男性や店の従業員と客にけがはありませんでした。現場で男性は「ブレーキ操作を誤った」と話していて、警視