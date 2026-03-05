ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一三浦璃来のりくりゅうペアが５日、外務省の公式Ｘに登場。日本とカナダの友好の架け橋として、メッセージ動画が公開された。カナダを拠点に練習を積み、五輪の大舞台で金メダルを獲得したりくりゅうペア。外務省は公式Ｘで「３月６日のカーニー・カナダ首相及び同令夫人訪日に際し、＃ミラノ・コルティナ２０２６冬季オリンピ