アイ・オー・データ機器は、14型フルHDディスプレーを上下2面に搭載したデュアルモバイルディスプレー「LCD-YC1412DX」を発表した。出荷開始は3月中旬を予定している。価格はオープンで、実勢価格は5万9950円。受注生産として、「LCD-YC1412DX-AG」も発売する。USB Type-C 1本で給電と映像出力ができ、ノートPCと組み合わせることで最大3画面のマルチディスプレー環境を実現する。●「ノート＋2画面」の3画面環境を構築LCD-YC1