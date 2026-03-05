イランのアラグチ外相は5日、自身のSNSで、イランの軍艦がスリランカ南部の沖合でアメリカ軍に撃沈されたことをめぐり、「フリゲート艦は、約130人の乗組員を乗せたまま、国際水域で何の警告もなく攻撃を受けた」と反発しました。その上で、「アメリカは、自らが作ったこの前例を、やがて痛烈に後悔することになる」と報復を示唆しました。ロイター通信によりますと、このアメリカ軍の攻撃で、少なくとも80人が死亡したということ