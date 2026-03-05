鏡を見たときはそこまで気にならないのに、写真を見ると自分の変わりようにショックを受ける。「こんなに疲れて見える？」と戸惑った経験はありませんか？40代以降、写真写りに違和感を覚える瞬間が増えやすくなります。それは、顔立ちの変化とは限らず、“印象の出方”が変わっているからかもしれません。立体感が影に出やすくなる年齢とともに頬や目元のボリュームやバランスはゆるやかに変化するもの。そのため、光が当たったと