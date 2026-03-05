急に写真写りが悪くなった？40代から“顔の印象差”が広がる理由
鏡を見たときはそこまで気にならないのに、写真を見ると自分の変わりようにショックを受ける。「こんなに疲れて見える？」と戸惑った経験はありませんか？40代以降、写真写りに違和感を覚える瞬間が増えやすくなります。それは、顔立ちの変化とは限らず、“印象の出方”が変わっているからかもしれません。
立体感が影に出やすくなる
年齢とともに頬や目元のボリュームやバランスはゆるやかに変化するもの。そのため、光が当たったときの影が強調されやすくなり、静止画では疲れた印象に見えることがあります。鏡は動きがあるため気づきにくく、写真で初めて違いを実感するのです。
表情筋の位置が変わった
無表情のときの筋肉の位置も変わります。口角や目元がわずかに下がるだけで、写真ではそのまま固定されます。若い頃より下がった印象が出やすいのが40代以降の特徴です。
ツヤと血色、姿勢の改善を意識する
写真映りを良くするには、厚塗りよりもツヤや血色を意識するようにしましょう。また、姿勢を整え、顎を少し引くだけでも印象は変わります。光を味方にする工夫が自然な若々しさにつながるのです。
写真写りが悪く感じるのは印象の出方が変わっただけ。でも、ツヤと血色、姿勢の改善を意識するだけで、写真の写り方は十分に変えられます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、皮膚科学や加齢変化に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
