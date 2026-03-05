ゴルフ練習をするお兄ちゃんのお手伝いをする猫ちゃんたちの光景が、31万再生を超えて注目を集めています。ボールを打ったお兄ちゃんのそばで様子を見守る猫ちゃんたちの姿を見た人からは、「なかなか玉が帰ってこないけど楽しい！」「この練習なら毎日欠かさずできますね」と、温かいコメントが寄せられています。 【動画：お兄ちゃんが『ゴルフの練習』を始めると…『お手伝いをする猫たち』が可愛すぎる】 ゴルフ練習を