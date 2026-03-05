ゴルフ練習をするお兄ちゃんのお手伝いをする猫ちゃんたちの光景が、31万再生を超えて注目を集めています。ボールを打ったお兄ちゃんのそばで様子を見守る猫ちゃんたちの姿を見た人からは、「なかなか玉が帰ってこないけど楽しい！」「この練習なら毎日欠かさずできますね」と、温かいコメントが寄せられています。

【動画：お兄ちゃんが『ゴルフの練習』を始めると…『お手伝いをする猫たち』が可愛すぎる】

ゴルフ練習をするお兄ちゃんの回りに集まる猫ちゃんたち

ある日、Instagramアカウント『ねこのち晴れ』に投稿されたのは、日課のゴルフ練習をするお兄ちゃんのまわりに集まった猫ちゃんたちの光景。この日、三毛猫の多喜ちゃん、キジトラ猫の縞ちゃん、白黒猫のカシオくんは、部屋の中でゴルフの練習キットを広げたお兄ちゃんのそばで様子を見守っていたそう。

それぞれ等間隔に座り、ボールが打たれるのを待ち構える猫ちゃんたち。その背中からは、なんだか真剣な空気が漂っていたといいます。

転がっていく球を見守ります

そんな猫ちゃんたちに見守られながら、お兄ちゃんは軽く持ち上げたクラブをボールにコツンと当てます。すると、ボールは穴に吸い込まれるように静かにまっすぐ進み始めたとのこと。

その見事な軌道に、猫ちゃんたちもボールを目で追います。そして…お兄ちゃんが打ったボールは見事にホールイン！3匹の観客も、きっと肩の力が抜けたことでしょう。

すかさず球拾いをする優秀なキャディさんたち

そうして見事ホールインを決めたお兄ちゃん。すると、ホールの近くにいた多喜ちゃんが突然ボールに向かって腕を伸ばし始めたそう。次の練習ができるよう、お手伝いしてくれているのでしょうか？

しかし、ボールが出て行くはずの穴に腕を入れてしまった多喜ちゃんは、なかなかボールをお兄ちゃんの方へ送ることができないご様子。すると…そんな多喜ちゃんに助っ人が登場！多喜ちゃんのすぐそばにいたカシオくんが、反対側からボールを押し出してくれたのでした！

そんな猫ちゃんたちのお手伝いもあって、ボールはホールから転がり出てお兄ちゃんの方へと向かっていったそう。すぐに球拾いをしてくれる優秀なキャディさんたちに見守られながら、日々楽しく練習に励むお兄ちゃんなのでした。

そんな猫ちゃんたちに見守られながらのゴルフ練習の光景には、「猫ちゃんたちのプレッシャーが凄くて鍛えられそう（笑）」「長男さんも猫ちゃんも一緒に遊べて良いですね」「これはにゃんこ達も楽しそう」と、感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『ねこのち晴れ』では、そんな猫ちゃんたちと家族の、ほのぼのとした日常風景が綴られています。

多喜ちゃん、カシオくん、縞ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ねこのち晴れ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。