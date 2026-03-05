「生成AIに仕事を奪われすぎて月収が大幅ダウンしました。正直に言うと生活が厳しいです」X（旧Twitter）上で、とあるポストが大きな話題になっていた。フリーランスのWebライターが「生成AIに文章を書かせれば、人間のライターは不要」といった理由で、クライアントから仕事打ち切りなどの仕打ちを受けていると言うのだ。◆話題の投稿主を直撃。心境を聞くOpen AI社の「ChatGPT」を始め、Googleの「Gemini」やXの「Grok」など、近