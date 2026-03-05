「AIに仕事を奪われた」SNSで話題の28歳男性を直撃！“月収30万→10万円”に激減した現実
「生成AIに仕事を奪われすぎて月収が大幅ダウンしました。正直に言うと生活が厳しいです」
X（旧Twitter）上で、とあるポストが大きな話題になっていた。フリーランスのWebライターが「生成AIに文章を書かせれば、人間のライターは不要」といった理由で、クライアントから仕事打ち切りなどの仕打ちを受けていると言うのだ。
◆話題の投稿主を直撃。心境を聞く
Open AI社の「ChatGPT」を始め、Googleの「Gemini」やXの「Grok」など、近年は一般レベルでも生成AIの普及速度が凄まじい。例えばビジネス現場ではリサーチや資料ラフの制作、日常生活では料理メニュー提案や買い物での店舗選び、時には恋の相談や一人飲みの愚痴相手まで、文字通り何でもやってくれる頼れるパートナーであるのは間違いない。一方、文章の執筆やイラスト制作といった、コンテンツ制作・クリエイティブの分野が、生成AIの影響力に大きく揺さぶられているのも事実である。
そこで今回は冒頭のポストをした、X上でのユーザー名「生成AIに仕事を奪われた男＠FFFの民」さんにインタビューを実施。遭遇したトラブルの経緯や心情を本人の口から語ってもらおう。筆者自身もWebライターであり、この問題に決して他人事ではいられない身だ。これから訪れるであろうAI全盛時代に備えてのヒントを掴んでいきたい。
◆2025年夏に独立。きっかけは？
「あのXをポストして以来、様々な方々から反響がありまして。仕事上の付き合いのある方々から『この仕事は良かったらどうかな？』などとオファーを頂いたこともあって感謝しています」（Eさん、以下同じ）
「生成AIに仕事を奪われた男＠FFFの民」さんは東京都在住の28歳。Webライターとしては主にYouTubeショート動画の台本制作、前職の経験を活かした金融系、自分の体験を活かしたエッセイなどのテーマ・ジャンルで記事を執筆している。当記事では彼の本名をアルファベットに置き換えて「Eさん」と記載していく。
まずはEさんに、現在のWebライター業を始めるきっかけを伺った。
「独立したのは2025年の夏頃ですね。当時は会社員でしたが、社内の人間関係が上手くいかなくて休職したり、生きづらさを感じていたことがあったんです。それと自分の体験を元に書いた有料note(300円)が1部売れたことがあり、文章を書くことに苦手意識も無かったので。きっかけ自体は軽いものですけど、チャレンジしやすい年齢のうちにと思って一念発起しました」
◆寄り道しつつも、フリーでの活動は順調だった
Eさんは独立後しばらく「クラウドワークス」「ランサーズ」といった業務アウトソーシング系のサービスを中心に活動。新人フリーランスの多くが経験することだが、この頃は仕事単価の低さや、案件を装ったスクール勧誘などに悩まされたという。
「そこから改善のきっかけになったのは、仕事で使っていたコワーキングスペースで、オフラインの人間関係を作れたことですね。このコワーキングスペースで作業するために、地元(静岡県)から引っ越してきたのですが、夜遅くまで作業している時に、たまたま相席していた経営者さんから『頑張ってますね！よかったらお話しませんか』って誘われたりして、そこから仕事の発注につながったことが何回かあります」
コワーキング以外でも、企業・メディア関係者の複数集まるセミナーや交流会に参加したり、「コンテンツ東京」のような大型BtoB展示会に自ら出展するなど、フリーランスが対人での周知機会を増やす方法は少なくない。ネットでの交流が当たり前になった今だからこそ、リアルでの語らいや懇親が大事なのだと感じさせる話だ。
地道な努力と前職から培った知見、そして人のつながりに支えられて、Eさんの収入は徐々に上昇。一時期は毎月約30万円の成果があるなど、フリーランスとしてかなり順調にステップアップしていたという。だが、そんな時期にEさんを襲ったのが「生成AIショック」であった。
